Haaksbergen wil met raadsafspraken vaart maken met aanpak van grotere knelpunten

HAAKSBERGEN - Vooruitlopend op de vorming van een nieuwe coalitie streeft de Haaksbergse politiek naar raadsbrede afspraken over aanpak van grote knelpunten als de invulling van ‘het gat in de markt’, verduurzaming, de zoutwinning en de toekomst van voorzieningen als Kulturhus De Kappen en het zwembad.

Haaksbergen wil een ‘sterk, stabiel en op samenwerking en verbinding gericht nieuw gemeentebestuur’. De verschillen partijen delen de mening van de informateurs Jeroen Goudt en Henk van der Kolk dat raadsafspraken er aan bijdragen dat de komende jaren vaart kan worden gemaakt met veelal langslepende dossiers.

Informateurs

Dat bleek bij de eerste terugkoppeling van de informateurs over de gesprekken met de verschillende fracties. Voor de invulling van ‘het gat in de markt’ moet het onder andere leiden tot afspraken over wanneer het college moet komen met definitieve voorstellen. Bij verduurzaming gaat het om het maken van een kaderplan voor windmolens en zonneparken, voordat de provincie maatregelen oplegt. In dit verband is specifieker een duurzamer Stepelerveld ll genoemd.

Zwembad

In aansluiting op de al lopende discussie over de financiële toekomst van De Kappen is het voor het nieuwe college zaak de gemeenteraad te betrekken bij de vraag welke functies van de huidige voorzieningen (Kulturhus, bibliotheek, zwembad, Park Groot Scholtenhagen, muziekschool, MBS) voor Haaksbergen van belang zijn en welke eventueel kunnen worden vervuld door omliggende gemeenten. Voor wat betreft de zoutwinning kunnen zaken als de voorlichting richting bewoners worden vastgelegd.

Drie wethouders

Vanuit de fracties is er op aangedrongen te onderzoeken of ook andere knelpunten, zoals de jeugdzorg, zich lenen voor raadsafspraken. Dat moet op 12 mei tijdens een volgend verslag van de informateurs duidelijk worden. Brede steun is er al wel voor het aanstellen van drie voltijds wethouders voor de komende vier jaren.