Haaksbergen wil misschien ook stoepgootjes voor de autostekker, maar kijkt eerst de kunst af bij anderen

Er rijden steeds meer elektrische auto’s rond, ook in Haaksbergen. Vorig jaar waren het er 287, en over een jaar of acht verwacht de gemeente dat het er tien keer zoveel zijn. Bijna drieduizend auto’s die aan de stekker moeten, en lang niet al die autorijders hebben een ruime oprit naast het huis.

Het punt is dat kabels niet over de stoep mogen lopen, want daar kunnen voetgangers over struikelen. Mensen met kinderwagens, met rollators, blinden of slechtzienden. De stoep mag geen obstakelparcours worden. Hoe los je dat op? Daarvoor heeft een handige jongen in Dongen de kabelgoot bedacht. In feite een tegel met een gleuf erin, waar de kabel doorheen loopt.

Wachten op een proef

Een prima oplossing, vonden ook Haaksbergse politici. Kan dat hier ook, vroeg D66’er Gert Jan Vonkeman. Maar nee, dat wil het college zo niet doen. Dongen heeft de goten ingevoerd als proef en gaat het komend jaar evalueren. Net als de proef in Enschede, waar per 1 januari vijftig inwoners de kabelgootjes mogen leggen. Voorwaarde is daar wel dat de autobezitters ook zelf betalen. Dat kost ongeveer 500 euro.

Het Haaksbergse college bekijkt het allemaal met belangstelling. ‘Er is toegezegd dat we de proef in Dongen afwachten en, op basis van de resultaten, bezien of we een dergelijke oplossing alsnog toestaan. De evaluatie van de proef in Dongen staat voor 2023 gepland, dus daar wachten we voorlopig op.’

Steeds meer laadpalen

Het laden wordt steeds ingewikkelder met het groeiende aantal elektrische auto’s. Daarom worden er intussen wel nieuwe laadpalen geplaatst. Waar die precies komen, is bepaald aan de hand van prognoses over het autobezit. Per wijk is gekeken ‘hoe groot de komende jaren de behoefte is aan publieke laadinfrastructuur’. Ofwel, in de ene wijk wordt meer elektrisch gereden dan in de andere.

Voor de aanleg van de palen heeft Haaksbergen een contract met Vattenfall, waarvoor ze jaarlijks acht palen mogen bijzetten. Daarnaast kunnen inwoners ook nog zelf een paal aanvragen, als ze niet bij hun huis kunnen laden. Het idee is dat er altijd binnen 300 meter van de woning een publieke laadpaal te vinden is. Naarmate er steeds meer auto’s bijkomen die aan de stekker moeten, wil Haaksbergen ‘laadpleinen’ gaan inrichten.

Inwoners mochten zelf ook aangeven wat ze ervan vonden. Dat heeft onder meer opgeleverd dat bij sportvoorzieningen laadpalen zijn gevraagd en dat er twee plekken aan de Ds. van Kriekenstraat zijn weggehaald, omdat daar veel geparkeerd wordt.