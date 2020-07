Haaksbergenaar Tim van de Schepop tekent contract bij Werder Bremen

HAAKSBERGEN/BREMEN - Spits Tim van de Schepop (21) heeft in Duitsland een mooie transfer gemaakt. De Haaksbergenaar die in de jeugd van HSC'21, De Graafschap en FC Twente speelde tekende maandag bij Werder Bremen. Hij gaat spelen voor het tweede elftal, dat uitkomt in de Regionalliga Nord.

Afgelopen seizoen speelde Van de Schepop voor Jeddeloh II, dat ook in de Regionalliga acteerde. Met die ploeg, waar Hengeloër Pelle Boevink ook onder contract stond, streed Van de Schepop tegen degradatie. Dat weerhield hem er niet van om in 22 duels dertien keer doel te treffen. Dat maakte Van de Schepop tot een gewilde speler in Duitsland.

“Ik heb vorige zomer mijn contract bij FC Twente laten ontbinden om me in Duitsland in de kijker te spelen. De Regionalliga is daar een perfecte competitie voor. Ik heb ook bewust voor één jaar getekend bij Jeddeloh II”, vertelt Van de Schepop.

Faciliteiten

Enkele clubs uit de 3. Liga hadden begin dit jaar interesse in de Haaksbergenaar, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Totdat Werder Bremen zich onlangs meldde. “Mijn doel was om naar de 3. Liga te verhuizen, maar dit is absoluut een stap omhoog. Werder is een fantastische club. Ik heb met de trainer en de technisch directeur gesproken en we zitten helemaal op één lijn. Ik wil gebruik maken van de perfecte faciliteiten van Werder en hoop mezelf in de kijker te spelen bij het eerste.”

Bijzondere dag

Van de Schepop tekent op een bijzondere dag bij Die Grün-Weißen. Maandagavond speelt het eerste elftal in Heidenheim de finale om Bundesligavoetbal veilig te stellen. Davy Klaassen en co speelden de heenwedstrijd in het eigen Weserstadion met 0-0 gelijk. “Dat is inderdaad speciaal. Voor mij zou het niet eens heel slecht zijn als Werder degradeert, maar ik hoop dat ze het redden. De club hoort gewoon in de Bundesliga.”

Van de Schepop heeft in Bremen voor één jaar getekend, met de optie op twee jaar verlenging. “Met 21 jaar ben ik komend seizoen één van de oudere spelers van de selectie. Mijn doel is echt om de aansluiting te maken richting het eerste. Daar ga ik keihard voor werken. We trainen apart van de eerste selectie, maar wel gelijktijdig en alles op hetzelfde complex. Ik ben enorm blij met deze kans.”