Haaksbergse BMX’er Rick Bok pakt opnieuw podiumplaats op WK

Haaksberge­naar Rick Bok wint brons op WK BMX in België

24 juli HAAKSBERGEN - Haaksbergenaar Rick Bok (30) heeft dinsdagavond het erepodium behaald bij de 2019 UCI BMX World Championships in het Belgische Zolder. Hij won de bronzen medaille in de cruiserklasse (24 inch) in de categorie mannen 30 tot 34 jaar. Vrijdag staat Bok opnieuw op de pedalen, dan gaat hij voor een podiumplaats in de 20 inch-klasse.