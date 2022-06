Haaksbergse Carina loopt Roparun voor maatje Martin: ’Hij is bij ons’

De Roparun kent een route Noord en Zuid en beide gingen op Vliegveld Twente van start. Met Carina Slingerland als loopster van team 326 snelde er zaterdag in de namiddag toch nog een Haaksbergse atlete over het tartan aan de Scholtenhagenweg. Slingerland maakt sinds 2015 deel uit van dit vriendenteam uit Deventer. „Na eerst drie keer met de Roparunners van AVH te hebben meegelopen, stopte die groep er tijdelijk mee en ben ik door een oproepje op Facebook bij dit team aangesloten. Het is inmiddels een hechte vriendengroep, waarvan Martin Sangers ons begin dit jaar helaas door kanker is ontvallen. Martin zat net als ik ook sinds 2015 bij dit team. We lopen deze editie voor hem. Hij is bij ons.”