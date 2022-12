Haaksbergse vrijwilligers in het provinciale zonnetje gezet

‘Onze samenleving draait op deze vele vrijwilligers, die onbetaald en vaak onzichtbaar heel belangrijk werk doen’, meldt provincie Overijssel. ‘Het werk dat zij verzetten is heel divers en zeer uiteenlopend. Zij doen dat vanuit hun eigen gedrevenheid en zonder daar iets voor terug te verwachten. Daarom zeggen wij: vrijwilligers bedankt!’ In Haaksbergen werd dat bedankje persoonlijk overbracht aan drie inwoners.

Isolement voorkomen

In De Kappen werd Graddy Hilgerink in het zonnetje gezet. Als vrijwilliger bij de Maandag Groep Ouderen voorkomt ze dat ouderen in een sociaal isolement raken en weet ze vrijwilligers te enthousiasmeren. ‘Graddy zet met haar team gezellige middagen in elkaar, zorgt voor vervoer van en naar een locatie en omdat mensen haar al zo lang kennen is er inmiddels sprake van een heel hechte band en verbinding in de groep’, aldus de provincie.