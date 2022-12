Haaksbergse waterlinie moest Bommen Berend in de 17de eeuw stoppen

nieuwsupdate Donut, ufo of is dit het huis van Dagobert Duck? Bijzonder wonen (en komt Lidl dan eindelijk naar Haaksber­gen...)

HAAKSBERGEN - Wie wist dit nou? In de Veldmaat staat een iconische villa en die is nu te koop. Even verderop, in de supermarkt, viert Martin dat hij er vijftig jaar geleden al kiwi’s verkocht. Over supermarkten gesproken... Zou de Lidl dan toch, eindelijk, in Haaksbergen neerstrijken? En wie heeft er een echte ‘Jan te Wierik’ aan de muur... Dat en meer was het nieuws van de afgelopen week.

3 december