Halve eeuw geknokt voor de N18: ‘In Den Haag vinden ze Delft belangijker dan de Achterhoek’

Tjarko Muis nieuwe trainer Kerkemeij­er Gemini, Hans Löwik naar Wevo'70

Tjarko Muis is de nieuwe trainer van Kerkemeijer Gemini. In Borculo is hij de opvolger van Jan van Uitert. Ook Wevo'70 heeft een nieuwe oefenmeester gevonden. In Weerselo is Hans Löwik de opvolger van Gerjan Heerkes.