Han lapt vrolijk de nicotine van zijn salonramen, en gaat het eigenlijk een beetje met Thomas Berge? Dat en meer over Haaksbergen deze week

In de strijd tegen roken heeft Nederland sinds dit jaar alle sigaren lounges verboden. En wie niet in de rook een sigaartje wil opsteken, kan bij Han Hilderink ook op het terras terecht. Zijn Whiskey & Sigar Salon staat net over de grens op een idyllisch plekje aan het water. Maar ook binnen, bij knappend haardvuur wordt volop van een sigaartje genoten. De nicotine-aanslag op de vele ramen? Nou, de Haaksbergenaar lapt de 150 vierkante meter aan glas niet dagelijks, maar wel vaak...

Het is een van de vele redenen waarom de salon van Han Hilderink zo in de smaak valt. De jury roemt Hilderinks klantvriendelijkheid, de grootse opzet van de lounge én hoe schoon het er is. Niet of de asbakken wel leeg zijn en er as op de grond ligt, maar of er nicotine aan de binnenkant van de ramen zit. De top 5-notering levert Hilderink geen prijs op, wel bekendheid en waardering. En veel bezoek. „Iedereen wilde de prijswinnende lounge wel zien, het was hier gisteren een gekkenhuis,” zegt hij.