Handboogschutter Daan Saft van de Haaksbergsche Schutterij verslaat tweevoudig olympiër

Column Wat is de stadsdis­cus­sie over vuurwerk waard geweest in Enschede?

9 februari De Twentse burgemeesters hebben afgelopen week de discussie over het afsteken van vuurwerk door consumenten spreekwoordelijk opgeblazen. Als het aan de grote drie ligt, is het in Twente gedaan met de vuurwerktraditie. Dat bleek toen eerder deze week een brief namens de Veiligheidsregio Twente op het bureau van Minister Fred Grapperhaus van Veiligheid en Justitie plofte.