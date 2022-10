Harde botsing tussen twee auto's in Buurse, auto door klap in sloot

Steeds nieuwe plekken herkennen bij Panorama Haaksber­gen. ‘Je fietst op deze foto zo door het hele dorp’

HAAKSBERGEN - Het is het klapstuk van de Fotobiënnale. Wie ‘Panorama Haaksbergen’ in loopt, belandt in een zoekplaatje. Waar staat míjn huis? Wies Davids en Marjan Nijhof kijken eropuit en zien het dagelijks gebeuren. Maar haar eigen huis heeft Wies nog niet kunnen vinden.

