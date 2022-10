Heleen van de Melktapperij uit Haaksbergen brengt boeren en burgers bij elkaar en krijgt daarvoor de ‘Waarde-Ring’

van hier Krachten van buiten maken Sint Isidorus­hoe­ve sterk: ‘Dit dorp is niet ontstaan maar uitgevon­den’

SINT ISIDORUSHOEVE - Eerst was er de kerk, toen pas de rest. Sint Isidorushoeve, het jongste dorp van Twente, ontstond letterlijk uit het niets. Bijna honderd jaar later bestaat het nog steeds, soms zelfs tegen de verdrukking in. „In den beginne was er de kerk: zo is het hier echt.”

