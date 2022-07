Henk Pen wil met campers naar terrein van discotheek Danspaleis in Haaksbergen en dreigt met vertrek naar Groenlo: ‘Plan ligt al klaar’

Wat begon met een aantal caravans aan de Lage Bothofstraat in Enschede, is in bijna vijftig jaar uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf in de recreatiesector aan de Westsingel in Haaksbergen. De Adria’s en Kip-caravans kregen gezelschap van campers. „Het camperaandeel vormt bijna de helft van onze verkopen”, zegt Mark Mink, die samen met Berry Helming sinds 2019 eigenaar is van het Haaksbergse bedrijf. „We groeien en ruimte wordt een issue.”