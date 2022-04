Herrijzenis O&K Haaksbergen met nieuwbouw compleet: bedrijf groeit weer

Video Hertelling in Haaksber­gen: ‘Je voelt de spanning, één stem kan de uitslag veranderen’

Een verbeten strijd om de zetels in Haaksbergen. Voor de derde keer worden de stemmen geteld. Elfduizend in totaal. Blijft de restzetel bij Nieuw Haaksbergen? Of krijgt toch de VVD een extra pion in de raad? ,,Er ligt extra druk op mijn schouders. Eén stem kan het verschil maken.”

24 maart