Hertelling in Haaksbergen zet uitslag gemeenteraadsverkiezingen op de kop: ‘Lijkt erop dat we alsnog 5 zetels krijgen’

UPDATEHAAKSBERGEN – Opnieuw zijn de stemmen geteld. Nieuw Haaksbergen constateerde geklieder in de uitslag van één stembureau en vroeg een hertelling aan. De partij zag op één stem na een restzetel aan de neus voorbijgaan. Na hertelling hebben de lokalen er twee stemmen bij. Is dat genoeg voor een zetel meer?

Om die vraag te kunnen beantwoorden, gaan we eerst terug naar de uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week woensdag. Nieuw Haaksbergen was toen in een nek aan nek-race verwikkeld met het CDA. Beide partijen leken af te stevenen op 5 zetels. Maar na het verdelen van de 4 restzetels kwam Nieuw Haaksbergen er bekaaid af. Die gingen naar het CDA, Team DAP, D66 en, met exact 1 stem meer dan Nieuw Haaksbergen, naar de VVD. Het CDA was de winnaar met 5 zetels, gevolgd door Nieuw Haaksbergen met 4 zetels.

De lokale partij zag de verkiezingswinst dus aan de neus voorbij gaan, maar daar namen de leden geen genoegen mee. Ze doken in de in de uitslagen per stembureau en stuitten op geklieder in het zogenaamde proces-verbaal van stembureau Holthuizen. Want zijn daar nou 160 stemmen uitgebracht op lijsttrekker Wesley Uuldriks zoals op het proces-verbaal staat of toch 162 stemmen, zoals in eerste instantie was ingevuld?

1 stem tekort voor restzetel

Dat geklieder was een reden voor de lokale partij om een hertelling aan te vragen. Want kreeg Uuldriks nou 160 of toch 162 stemmen? „Dat kan net het verschil zijn tussen wel of geen restzetel. Want daarbij gaat het echt om 1 stem verschil (met de VVD red.) en dat is uniek in Nederland”, aldus Fons Vreeswijk, voorzitter van Hoofd- en Centraal stembureau. Dus werden de stembiljetten van Holthuizen opgediept uit de kelder en werd er opnieuw geteld.

Verliest VVD alsnog een zetel?

Wat blijkt na vier keer tellen? In stembureau Holthuizen is in totaal toch echt 162 keer gestemd op lijsttrekker Uuldriks. Dat zijn 2 stemmen meer dan in eerste instantie is genoteerd. Daarmee lijkt Nieuw Haaksbergen alsnog voldoende stemmen te hebben behaald om die zo gewilde restzetel in de wacht te slapen. Zo komt de lokale partij toch weer op 5 zetels, gelijk aan het CDA. In dat geval moet de VVD de restzetel inleveren en eindigt dan op 2 zetels.

Het wachten is nu op de definitieve uitslag na hertelling. Die wordt deze maandag aan het eind van de middag bekendgemaakt. Uuldriks van Nieuw Haaksbergen is in elk geval al ‘superblij’ met de uitkomst van de hertelling. „Dit verandert alles. Het lijkt erop dat we alsnog 5 zetels krijgen.”

Menselijke fout

Burgemeester Rob Welten wijt de verwarring over de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing aan een menselijk fout. „Gelukkig kunnen we maatregelen nemen als het vermoeden bestaat dat er een fout is gemaakt. Dat hebben we nu geconstateerd en kunnen herstellen.”