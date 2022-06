Het best bewaarde geheim voor natuurliefhebbers: vanuit fotografiehut onbespied reeën observeren

Paco Calbo is behalve boswachter, ook amateurfotograaf. „Dit hier is meer dan plaatjes schieten. Het is herinnering vastleggen. Hier zitten is zo’n pure beleving.” Calbo heeft het over de eerste mobiele fotografiehut van Natuurmonumenten in Nederland. In natuurgebied Buurserzand bij Haaksbergen. „Dichterbij kan bijna niet. Je zit middenin de leefomgeving van reeën. Als je stil bent, merken ze niets. Het is spannend. Je kunt prachtige portretten maken.”