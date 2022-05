Het ene na het andere 60-jarige huwelijksfeest in Haaksbergen: ‘Vallende ster heeft ons zover gebracht’

Bij alle jubilerende stellen valt een brief met de gelukwensen van Zijne Majesteit Willem-Alexander in de bus. Het gemeentebestuur van Haaksbergen feliciteert de stellen traditiegetrouw met bloemen. Bij wie het op prijs stelt gaat burgemeester Rob Welten op huisbezoek. Gewoon informeel, samen een kop koffie drinken en vooral gezellig praten.

Over zestig huwelijksjaren valt doorgaans veel te vertellen. De mooiste verhalen komen boven tafel, over gelukkige tijden en soms over stil verdriet. Over het werk, kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Afgelopen zaterdag bezocht hij Dini en Gerrit Wes. Rasechte Tukkers die sinds 1974 in Haaksbergen wonen. Gisteren was de burgemeester te gast bij Klaaske en Gerrit Smit. Twee oer-Friezen, geboren in Harlingen, geland in de Achterhoek en in 2007 naar Haaksbergen verhuisd.