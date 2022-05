Het loopt nog niet storm op vlooienmarkt bij grenswinkel Ter Huurne in Buurse

Ook als pensionado gaat Rein Zimmer gewoon door met het organiseren van markten in allerlei soorten en maten. „Ik heb er enorm veel plezier in. Bij Ter Huurne Hollandmarkt, in Buurse, zijn we sinds 2005. Een markt met zowel nieuwe als tweedehandsspullen op de parkeerplaats. Het is een mooie locatie, want je hebt alles bij elkaar voor een leuk dagje uit: een supermarkt, speeltuin, restaurant, carwash, tankstation. En een markt”, schetst hij. „Buurse was altijd druk, maar heeft 2,5 jaar stilgelegen. Dat is te lang. Eind april zijn we weer begonnen. Bescheiden, om eens te zien hoe het zou lopen.”