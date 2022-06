Het nieuws van de week in vogelvlucht: dit gebeurde in uw gemeente

HENGELO/BORNE/DELDEN | Een mysterie, een paar raadsels en vooral heel veel vragen. Wie laat in Delden steeds putdeksels verdwijnen, waarom reageerde kat Petit zo lauw op een liefdesverklaring van scheidsrechter Bas Nijhuis, waarom trillen er muren in Hengelo en wat bezielt de politiek in Borne? Een weekje Hengelo, Borne en Hof van Twente.

HAAKSBERGEN | Zout eruit, waterstof erin. Was Hans Vijlbrief de weg even kwijt toen hij zei dat zoutwinning in Haaksbergen slechts bijzaak is? Moedwil of misverstand? Dat wordt spannend, maandag, wanneer de staatssecretaris op visite komt in het hol van de leeuw. Dit is de nieuwsupdate van Haaksbergen.

REGGESTREEK | Schijn bedriegt. Tussen Hoge Hexel en Daarle ligt een ogenschijnlijk onschuldige picknickplaats. Een stukje fraaie, groene idylle. Ruim 25 jaar geleden populair onder bijna-vakantiegangers die hun caravan en voortent een dagje wilden uittesten. Wat hebben we veel gespeeld op het veldje en in het bos. Dat is nu niet aan te raden. Je zou je bal maar uit de bosjes willen vissen en in een vol condoom grijpen. Lees hier de nieuwsupdate van de Reggestreek.

TWENTERAND | Afgelopen week het nieuws in Twenterand niet op de voet gevolgd? Journalist Ferry de Goeijen praat u bij over de belangrijkste gebeurtenissen. Over de mishandeling in Vroomshoop, neuzen die niet dezelfde kant op staan en de vertraging van 20 huizen voor jongeren, waarbij de vraag rijst: Kan Twenterand de bouw van veel nieuwe woningen wel aan? Lees het in de Nieuwsupdate Twenterand van deze week.

ALMELO | Een mooie fontein op het busplein, een geboortebos bij de Bleskolkplas en hulp achter de voordeur. Er gaat weer van alles gebeuren in Almelo. En er gebeurde al zo veel. Zoals het nieuwe zaakje met wietolie en dat afgebrande Polenhuis. Wat een week. Dit is de nieuwsupdate van Almelo.