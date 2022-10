Het verdriet van kippenboer Alphons begon met het verlies van Han: ‘Als diegene overlijdt, moet je weer verder’

nieuwsupdate De bizarre kwestie ‘Joop en Joke’ had veel eerder opgelost kunnen zijn, en meer oplichters­ver­ha­len uit Haaksber­gen

HAAKSBERGEN - Joop (79) en Joke (78) logeerden zes weken in een Haaksbergse bed and breakfast en betaalden daar niet voor. Als de politie had geluisterd naar Ananda en Johan van de B&B, had hun bizarre lijdensweg véél eerder gestopt kunnen worden. En hoe zit dat eigenlijk met die WhatsApp-fraudeur?

16 oktober