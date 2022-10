Hoe gaat het Haaksbergerveen er straks uit zien, als de graafmachines weg zijn?

Museum Buurtspoor­weg in Haaksber­gen heeft ondanks topjaar grote zorgen over voortbe­staan

HAAKSBERGEN - Met 18.500 betalende bezoekers tot nu toe beleeft de Museum Buurtspoorweg (MBS) in Haaksbergen en Boekelo een ‘fantastisch’ jaar. Toch heeft het museum grote zorgen over de toekomst. De groeiende onzekerheid over financiële steun door de gemeenten Haaksbergen en Enschede voor de jaren vanaf 2023 leidt tot bezorgdheid over het eigen voortbestaan.

27 september