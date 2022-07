Hoe ‘Jan oet Buurse’ vier jaar ouder werd dan hij was: ‘Grafstenen vertellen niet altijd de waarheid’

Het is een indrukwekkende plek. Direct achter de kerk, toegankelijk via een pad door het gras, ligt de oude hervormde begraafplaats van Buurse. Achttien graven in het groen, aangetast door de tijd. Vanaf 1922, het jaar dat er een nieuw kerkhof kwam even verderop, wordt er nog slechts zelden iemand begraven. Jo Burgers, de vriendin en latere vrouw van Jan van Heek, was de laatste. In 1971, meer dan dertig jaar na haar man, werd ze met hem verenigd in het voor hen bestemde graf op ’n Oalden Karkhof, zoals de begraafplaats inmiddels heet.