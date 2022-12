Hoe maak je een huis uit 1893 duurzaam én van deze tijd? Jeff en Stephanie uit Haaksbergen deden het (en dat woont heerlijk)

Straf voor klaphamer­dra­ma is signaal naar anderen, ‘lichtzin­nig gebruik heeft ernstige gevolgen’

De maximale taakstraf van 240 uur en de drie maanden voorwaardelijke celstraf die Sebastiaan O. kreeg voor het klaphamerdrama is een signaal voor anderen, waarschuwt de rechtbank in Almelo. In een uniek vonnis maakten de rechters duidelijk dat ‘lichtzinnig gebruik’ zeer ernstige gevolgen kan hebben.

16 december