Hoe twee Twentse Jumbo-broers de regio veroveren: 'Het lijkt zo simpel, maar niemand doet het’

Wie rookt het lekkerste visje? Twents kampioen­schap forelroken in Haaksber­gen mét streek­markt

HAAKSBERGEN - De geur van forel vult komend weekend de Molenstraat in Haaksbergen. Het Twents kampioenschap forelroken is terug van weggeweest en er wordt groots uitgepakt. Want er is niet alleen forel te eten, maar er staan ook tientallen kramen met streekproducten en oude ambachten.

16 augustus