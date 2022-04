Bij leerkrachten en vrijwilligers van Honesch overheerst opluchting over het besluit van het college van B en W. „We kunnen nu concrete stappen maken om zo snel mogelijk nieuwbouw van de papierschuur in gang te zetten”, zegt adjunct-directeur Roel van der Wal van de basisschool. „Met het verzekeringsgeld en het bedrag van de gemeente kunnen we de oorspronkelijke oppervlakte van de opslag van oud-papier verdubbelen.”

Besparing

Voor de gemeentekas levert het vergroten van de schuur een flinke besparing op, geeft het college van B en W aan. „Door de capaciteit uit te breiden van 3.000 kilo naar 6.000 kilo hoeft er nog maar één keer per week een vuilniswagen te komen in plaats van twee keer per week. Dit bespaart op jaarbasis 10.000 euro. Dit voordeel komt ten goede aan alle inwoners.”

Volgens het college pakt uitbreiding van de schuur bij Honesch niet nadelig uit voor de overige inzamelende organisaties in Haaksbergen. „De oude schuur was dagelijks 24 uur geopend. De nieuwe schuur wordt ’s nachts afgesloten. Uitbreiding leidt niet tot een verhoogde service ten opzichte van de oude situatie. Er is dus geen verwachting dat door deze uitbreiding andere inzamelaars een lagere opbrengst ontvangen.”

Schoolreisjes

Honesch gebruikt de opbrengst van de papierinzameling voor extra’s voor de leerlingen, zoals schoolreisjes. Na de brand werd in containers bij de basisschool oud-papier ingezameld. „De mensen zijn trouw papier blijven brengen. Daar zijn we erg blij mee.”