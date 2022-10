HOOFDSTUK 3: Johan en Ananda

Geen schaafwon­den meer na een partijtje hockey in Haaksber­gen

HAAKSBERGEN – De hockeyers van Haackey hebben hun nieuwe, hypermoderne waterveld in gebruik genomen. Twee jaar later dan gepland is daarmee een belangrijke slag gemaakt voor de toekomst van de hockeyvereniging op het Scholtenhagen. „Als club moet je mee in de vaart der volkeren en dan mag een waterveld tegenwoordig niet ontbreken.”

28 september