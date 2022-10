HOOFDSTUK 4: Martine

Ze is thuis, als er in de vroege ochtend van 5 april wordt aangebeld. Vanuit het badkamerraam op de eerste verdieping ziet Martine* een politieauto, haar man doet de deur open. Eerst hoort ze de stemmen, daarna de voetstappen op de trap. ‘Ik moet mee’, zegt Hans.

Volledig scherm De vrouw van Hans S. weet niet wat haar overkomt, als hij wordt aangehouden. © Edo Draaijer Hans S. zit sinds april van dit jaar vast. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij zich schuldig gemaakt aan mensenhandel, uitbuiting en afpersing. Zijn vrouw Martine* (haar naam is gefingeerd, op haar verzoek) wist al die tijd van niets.

43 jaar zijn ze samen als hij gearresteerd wordt en haar leven op de kop komt te staan. Martine heeft geen idee wat haar overkomt. Van de politie krijgt ze geen informatie, ze moet het doen met wat Hans haar, telefonisch, vanuit de gevangenis vertelt. Dat het te maken heeft met oplichting, van Joop en Joke. Details komen er nauwelijks. Maar als ze komen, zijn ze schokkend.

Man die geld wilde

Martine doet haar verhaal samen met hun drie volwassen kinderen, in de woning van haar dochter. Daar, of bij haar zoon, leeft ze nu al een half jaar, omdat ze zich thuis niet meer veilig voelt. Vlak na de aanhouding van Hans, stond er ineens een man op de stoep, die geld wilde. Later meldde hij zich ook in de winkel van de dochter, en belde hij op intimiderende wijze naar een van de zoons. De politie is daarvan op de hoogte.

Het zijn dingen die nooit gebeurden, voor zijn arrestatie. Dingen waar ze niet van wisten, zoals ze zoveel niet wisten. Wanneer de verslaggevers van deze krant hen vertellen over alle verschillende personages die Hans in de afgelopen 13 jaar ‘was’, over de vele hotels en vakantieparken waar hij Joop en Joke naartoe stuurde en de manier waarop hij dat deed, wordt het stil in de kamer.

Ongeloof van de gezichten te lezen

Martine wil de meegebrachte audio-opname, waarin te horen is hoe haar man Joop en Joke om de tuin leidt, niet horen. Haar zoons wel. „Dat is hem, ja”, zeggen ze. „Met zijn eigen stem ook.” Het ongeloof is van hun gezichten af te lezen.

„Hij heeft gewoon een dubbelleven geleid”, concludeert Martine. Nooit heeft ze hem vreemde telefoontjes horen plegen, nooit heeft ze wat gemerkt in de afgelopen jaren. Op de laatste weken na misschien. Toen was Hans wat in zichzelf gekeerd. „Hij wilde niet meer eten, ging vaak naar boven, naar bed, dan lag hij daar de hele avond. Ik denk dat hij toen iets had van: dit gaat niet goed, dit loopt fout af.”

Misschien kop in het zand

Ze weet niet goed wat ze moet zeggen. Wat kan ze zeggen? „Tegen mij zei hij vaak dat hij alles onder controle had. Dat hij geen deurwaarders had, niks. Misschien stak ik mijn kop in het zand, maar ik gaf hem het voordeel van de twijfel. Misschien is dat mijn fout geweest, dat ik er niet achteraan heb gezeten.”

Dat hij problemen had, dat hij ‘geen normale’ was, dat hadden ze allemaal wel door. Al heel lang. De relatie was de laatste jaren geen hosanna meer, geeft ze toe, gesproken werd er weinig.

Quote Ik wil er niet mee verder, ik kan niet meer met hem in een huis wonen Martine*, vrouw van de verdachte

De broers hebben het geregeld over de vage dingen van hun vader gehad. „Hij was altijd thuis, het maakte niet uit hoe laat je langs kwam. Hij kon eerder weg van werk, zei hij dan, of hij had vakantie. En hij liep geld te lenen. Bij mijn moeder, bij mij, bij mijn broer, zelfs bij vrienden van ons.”

Onduidelijk blijft voor hen lange tijd: waarom? Waarom had hij al dat geld nodig? Een paar jaar geleden confronteerden ze hem ermee. „Toen zei hij dat hij al jaren werd bedreigd en afgeperst.”

Zieke dingen bij elkaar gelogen

Ze willen dat hij naar de politie stapt. „Maar hij beweerde dat justitie er al mee bezig was, dat hij in een getuigenbeschermingsprogramma zat.” De oudste broer zucht. „Hij heeft echt zieke dingen bij elkaar zitten liegen.”

Martine heeft geen idee waar al het geld heen is. Er waren geen dure spullen, ze woonden gehuurd, op de spaarrekening stond niks, hij gokte niet. Is het dan allemaal naar die afperser gegaan, vraagt ze zich af. „Dat is zijn verhaal, maar wij hebben er geen bewijzen van. Ik wil het wel graag geloven, omdat het een reden is om gekke dingen te gaan doen. Maar ik weet niet of ik het kan geloven.”

Ze voelt zich bedonderd

Een keer zijn ze tot nu in de gevangenis geweest. Wat kleding brengen, dat was het wel. Almelo is ver, vanuit Hoofddorp, al is de behoefte om hem te zien ook niet heel groot, geeft ze toe. „We zijn nog samen”, zegt Martine. „Maar met dit allemaal, wil ik er niet mee verder. Ik kan niet meer met hem in een huis wonen.”

Ze voelt zich bedonderd. „Waarom heeft hij tien jaar geleden niet vertelt waar hij mee zit”, zegt de oudste zoon boos. „Dan hadden we er met zijn allen voor hem kunnen zijn, en dan hadden we iets kunnen doen! Met zijn allen sta je toch sterker dan alleen?”

Martine hoort hem, maar reageert niet. Ze schaamt zich. Zonder dat ze er wat mee te maken heeft, schaamt ze zich. „Die arme mensen”, zegt ze met tranen in haar ogen. „Hoe kan je dat doen!?”

