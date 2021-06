HSC’21 bestaat 100 jaar, maar derdedivisionist uit Haaksbergen is nog niet in feeststemming

Van lachgasver­bod tot muilkorf­plicht: Haaksber­gen scherpt de regels flink aan

11 juni HAAKSBERGEN - Een ballon oplaten? Dat mag nog altijd in Haaksbergen. Zo lang het maar geen lachgasballon is, want als het aan burgemeester Rob Welten ligt, is dat binnenkort verboden. Net als bijvoorbeeld een Satudarah-jack.