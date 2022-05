HSC’21 haalde binnen een maand meer punten dan voor de winterstop: ‘Dit is geen geluk’

‘Terugreis uit Echt… Echt waar’, plaatste HSC’21 zondag op social media.Op de bijgevoegde foto volop lachende spelers van de ploeg in de bus. Als je dan toch op zo’n 200 kilometer (enkele reis) van huis moet voetballen in het Limburgse Echt, dan kun je maar beter winnen. En dat gebeurde, de 1-4 bij EVV was alweer de vijfde zege op rij. De uitstekende reeks begon op woensdag 13 april in Hoorn, ook op bijna 200 kilometer van Haaksbergen, met een 4-0 overwinning bij Hollandia. Via DEM (1-0), Hoogland (0-1), koploper Gemert (3-2) en dus EVV is het al weken genieten voor de club. Voor de winterstop haalde HSC in totaal 14 punten, uit de laatste 5 duels binnen een maand tijd 15. „Dit is geen geluk”, zei trainer Daniël Nijhof. „We hebben dit seizoen veel wedstrijden gehad waarin we goed voetbal speelden, maar het resultaat achterwege bleef. We spelen nog steeds goed en nu valt het wel allemaal onze kant op. Dat moest een keer gebeuren. Nee, ik heb nooit getwijfeld. Maar op een gegeven moment ga je wel denken: wanneer komt het?”

Periodetitel

Vooraf vreesde Nijhof nog voor het extreem zware programma met heel veel wedstrijden in 2022 en de (fysieke) gevolgen, maar juist in de drukste periode piekte zijn ploeg. HSC klom in korte tijd op vanuit de onderste regionen naar de tiende plek en kan het linkerrijtje bijna aantikken. Door de sterke serie staat HSC’21 zelfs (gedeeld) bovenaan in de strijd om de derde periodetitel. Maar toch… in de derde divisie zondag zijn er elke week weer verrassende uitslagen. Gevolg: de onderlinge verschillen zijn niet al te groot. „Maar wij kijken nu echt naar boven”, aldus Nijhof. „Er is geen enkele aanleiding om te stellen dat het minder zal gaan. Natuurlijk zullen we ook echt nog wel wedstrijden verliezen. Maar het vertrouwen is er en dat zal nu niet veranderen bij een nederlaag.”

Weer naar Limburg

Een uitwedstrijd naar EVV ver? Komend weekeinde moet HSC nog wat langer in de bus en wéér naar Limburg. In Heerlen, op 225 kilometer van Haaksbergen, wacht titelkandidaat Groene Ster. Die ploeg staat derde en won zondag nog, net als HSC een week eerder, van koploper Gemert. „We vertrekken zaterdag al naar Limburg en overnachten daar in een hotel”, vertelt Nijhof. „De groep kwam met zelf met dat voorstel. Leuk om een keer te doen, hoewel ik het precieze programma nog niet weet.”

Maar tot diep in de nacht stappen? Dat uiteraard niet. Het grote feest hoopt HSC zondag na de wedstrijd op weg naar huis weer te kunnen vieren. Tijd genoeg...

