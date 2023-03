Hutten bouwen en in bomen klimmen doen kinderen bijna niet meer in Haaksbergen: ‘Daarom is boompje planten heel goed’

In het Twents dichten over vrede. Of Nederlands, of (plat) Duits

Dichters uit het grensgebied worden uitgedaagd tot een wedstrijd met gedachtenspinsels in Nederlands Duits, of Nedersaksisch. In het kader van 375 jaar Vrede van Munster houdt de gemeente Enschede samen met dichter en historicus Dick Slüter een poëziewedstrijd over het thema Vrede.