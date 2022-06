In Buurse leeft nog een beetje het idee van ‘het andere dorp’

Het kerkhof is niet dood. Al doet de naam anders vermoeden. ’n Oald’n Karkhof staat op de wegwijzer bij de oude NH-kerk van Buurse, bouwjaar 1857. Een graspad voert naar het oude kerkhof.



Het is klein. Nog geen twintig grafmonumenten. „Het nieuwe kerkhof is daar”, zegt een jonge vrouw die staat te schoffelen in de groentetuin. Hemelsbreed is het nog geen 200 meter. Een immense rode beuk overkapt hier een groot deel van de graven.



Toch is op het oude kerkhof, zo’n 20 jaar geleden, nog een vrouw begraven. Haar eigen wens. Familie lag hier al.