Infoavond over opvang vluchtelingen in Haaksbergen levert meteen tientallen vrijwilligers op

Van lege scholen tot kamers en vakantiehuisjes, alles is welkom om vluchtelingen voor de oorlog in Oekraïne onderdak te bieden in Haaksbergen. Een grote groep plaatsgenoten liet zich woensdagavond informeren wat er bijvoorbeeld zoal bij particuliere opvang komt kijken. Ook vrijwilligers die zich op welke wijze dan ook nuttig kunnen maken worden met open armen ontvangen.

Haast is geboden

Op een informatiebijeenkomst woensdagavond in het gemeentehuis konden mensen zich meteen opgeven om een bijdrage te leveren. „Want haast is geboden”, aldus wethouder Antoon Peppelman. „En omdat we het hier niet over de klassieke vluchtelingenstroom hebben is dit voor iedereen nieuw en is een goede coördinatie van groot belang.”

Thuis opvangen?

Tegelijkertijd rezen er ook veel vragen. Vooral wat nodig is voor particulieren die opvang thuis aanbieden dat langere tijd duurt. Behalve noodopvang door de gemeente in onder meer drie leegstaande schoolgebouwen gaf een grote groep belangstellenden gehoor aan de uitnodiging zich te laten informeren over het in huis nemen van vluchtelingen. „Het is fantastisch als mensen hun huis willen delen met vluchtelingen uit de Oekraïne”, aldus Peppelman. „Maar vraag jezelf ook af of je daartoe in staat bent. Want niemand weet hoe lang dit duurt. We gaan op dit moment uit van eerste noodopvang en we moeten haast maken. Dat staat vast.”

Duizend vluchtelingen

Twente moet in eerste instantie duizend vluchtelingen onderdak bieden en dat aantal zal vervolgens tweeduizend worden. Peppelman: „Ook Haaksbergen zal daar een aandeel in nemen en daarom doen we als gemeente een oproep aan inwoners om vluchtelingen te helpen.” Zo’n veertig bezoekers gaven zich meteen op voor uiteenlopende vrijwilligerstaken. Voor huisvesting bleken vragen met name op financieel vlak nog niet concreet te beantwoorden.