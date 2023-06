Is het geen plaatje? Ondanks corona verdubbeling aantal tatoeëerders in Haaksbergen

indebuurt.nl Binnenkort een bruiloft? Hier in Enschede koop je leuke outfits

Het trouwseizoen is in volle gang in Enschede! Wellicht heb jij ook een of meerdere bruiloften op de planning. Maar wat zijn nou de laatste trends voor vrouwenkleding en waar in Enschede tik je deze op de kop? Iris van Woudenbergh helpt je een handje. Zij is is beauty-, lifestyle- en moderedacteur bij tijdschrift Flair.