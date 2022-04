Isolerende steenstrips uit Haaksbergen gaan de hele wereld over

Eric Wielens (70) was en is er heilig van overtuigd: „Steenstrips in combinatie met isolatie is hét systeem voor renovatieprojecten en prefabbouw.” In 1982 begon hij voor zichzelf met een bestaand product, maar de kwaliteit kon en moest beter, vond de Hoevenaar. Hij wilde alle processen – mengen, maken, drogen en verpakken - in eigen hand hebben en stortte zich op het ontwikkelen van machines. Want die moesten nog uitgevonden worden. „Spannend en soms enorm lachen. Mijn vader dacht ook mee. Kwam hij aanzetten met een ventilator voor de bezanding van de strips. Je kon geen hand voor ogen meer zien…”