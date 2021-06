Julian (20) lanceert Tukker Schnaps: ‘Hopelijk wordt dit hét drankje van de regio’

Julian ter Horst is een echte voetballiefhebber en bezoekt naast wedstrijden van FC Twente ook stadions over de grens. Bij een wedstrijd van Schalke 04 in Duitsland zag hij veel supporters ‘Schalke-Schnaps’ drinken. Het drankje is populair onder voetbalsupporters van die club. Het wordt niet alleen geschonken in de lokale cafés, maar ook in de Veltins-Arena, de thuishaven van Schalke 04.