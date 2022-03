Kapper Albert luistert al 50 jaar naar alle geheimen van Haaksbergen: ‘Sommige dingen had ik net zo lief niet gehoord’

Albert Drent (66), geboren en getogen in Holten, wilde kapper worden. Net als zijn vader, die een eigen zaak had. Maar ook een opvolger: zijn oudste zoon Wander. Om te kijken of hij geknipt was voor het kappersvak, oefende Albert toe op de haardos van een proefkonijn. Met aanwijzingen van zijn pa of broer. „Ik knipte een van de kameraden en de buurvrouw. Zo is het begonnen. Tot mijn broer zei ‘als je écht wat wil leren, dan moet je bij Wim ten Asbroek aan het werk’. Ze kenden elkaar van kapperswedstrijden. Zo kwam ik in Haaksbergen terecht. Officieel op mijn 16de verjaardag: 11 februari 1972”, vertelt Albert. „Tien jaar ben ik intern geweest bij het gezin Ten Asbroek. Op zaterdagmiddag naar huis, vanuit Holten op maandagavond naar de kappersschool in Arnhem en dan weer terug naar Haaksbergen.”