Keep Them Rolling wil het verhaal levend houden: ‘Kinderen vragen weleens of we gek op oorlog zijn’

Generaties die zelf beha-loos de vrije liefde hebben beoefend, zeggen nu tegen Twentse meisjes dat ze geen crop tops mogen dragen

De jeugd krijgt het wel voor het melkgebit, zeg. Nu de scholen opnieuw zijn begonnen, en de dorpsjeugd weer bij elkaar klit in croptops en crew cuts, lijkt het wel of er zaken aan het licht komen die in de overvloedige zomerzon onbelicht zijn gebleven.