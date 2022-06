Kind raakt gewond bij aanrijding in Buurse

Vrouw gewond als honderden kilo's eikenhout op haar vallen door noodweer bij Diepenheim: 'Had anders kunnen aflopen’

DIEPENHEIM - Het onweer dat vanmiddag over Twente en de Achterhoek trok zorgde voor een ernstig ongeval op de N740 bij Diepenheim. De top van een eik viel bovenop een vrouw uit Borculo, net toen zij de weg wilde vrijmaken van afgebroken takken. Werkgever Berry de Jonge is nog onder de indruk: „Het had ook heel anders kunnen aflopen.”

