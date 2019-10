Klanderman nieuwe voorzitter Bon Boys: ‘Het moet weer over voetbal gaan’

De eerste klus voor de nieuwe voorzitter is meteen een beste. De bovenlaag van het kunstgrashoofdveld is aan vervanging toe. Kosten: ruim 1,5 ton. „Hoewel Bon Boys financieel een gezonde vereniging is moeten we aan de bak om de nieuwe toplaag te betalen”, zegt Klanderman. „Er is een projectgroep die dit proces begeleidt. Het streven is volgend seizoen op het vernieuwde hoofdveld te voetballen.”



Klanderman is een voetballiefhebber en leidde hiervoor het Team Voetbal, zoals dat tegenwoordig in bestuurlijke termen bij Bon Boys heet. Bij zijn aantreden in april gaf de Haaksbergenaar al aan verder te gaan waar zijn voorganger Richard Migchielsen stopte. Onder Migchielsen is de organisatie doorgelicht en geprofessionaliseerd. Het Sportpark De Greune werd na een transformatie een ontmoetingspark in De Veldmaat en het eerste elftal van Bon Boys maakte een razendsnelle opmars in de top van de tweede klasse.