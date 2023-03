Kogel is door de kerk: begeleid wonen aan de Brem in Haaksbergen, algemeen belang voor dat van de buurt

Burgemeester en wethouders van Haaksbergen hebben de knoop doorgehakt: aan de Brem is ruimte voor een complex met appartementen voor beschermd wonen, voor ernstige gevallen is er geen plek. Ze kiezen voor het algemeen belang boven dat van de buurt.

De buurt heeft altijd gezegd dat ze op het grasveldje naast de fysiotherapie en de kinderopvang geen gebouw met zorgappartementen wil. Ze vrezen voor hun woongenot, voor veiligheid en andere problemen. In 2020 werd een petitie daartegen ruim 500 keer getekend, aan dat standpunt is nu nog niks aan veranderd. Daarnaast was het geplande gebouw met twee bouwlagen te hoog voor ze.

Begeleid wonen niet uit te sluiten

Burgemeester en wethouders geven nu toestemming voor een lager gebouw: slechts een bouwlaag met hier en daar een hoger stuk. En de bestemming wordt veranderd van een maatschappelijke bestemming naar een woonbestemming. Dat betekent dat zorgappartementen niet mogelijk zijn, maar appartementen voor begeleid wonen nog wel. Hoeveel is nog onduidelijk.

De gemeente kan die groep bewoners, mensen die nog een beetje begeleiding nodig hebben voor ze helemaal zelfstandig kunnen wonen, in de plannen niet uitsluiten, dat is onmogelijk. Het is wel de groep bewoners die de eigenaren van de grond Marco en Jeroen Krooshoop, voor ogen hebben voor deze plek en waar ze gesprekken over voeren met de instelling voor begeleid wonen RIBW.

Ook een voordeel

De keus voor een wooncomplex als van de RIBW heeft volgens burgemeester en wethouder brengt met zich mee dat Haaksbergenaren die begeleiding nodig hebben, nu in het eigen dorp terecht kunnen. Op dit moment zijn die beschermd wonen-plekken er niet en moeten mensen verhuizen naar Enschede of Hengelo. In Haaksbergen is behoefte aan 25 beschermd wonen-plekken en daarnaast is er nog een regionale wachtlijst van 60 personen.

Het alternatief is dat de gemeente Haaksbergen de grond terugkoopt van de broers Krooshoop en ze schadeloos stelt. Het was naar eigen zeggen een dilemma voor burgemeester en wethouders, maar ze kiezen uiteindelijk voor het algemeen belang boven dat van de buurtbewoners. De gemeenteraad heeft het laatste woord. Die bespreekt het waarschijnlijk eind deze maand.