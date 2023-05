Kok Haaksbergse horecazaak steelt geld uit kluis: ‘Ik heb dat niet gedaan!’

In mei 2018 legt een uitslaande brand horecagelegenheid ’t Stuupke in Haaksbergen in de as. Voor de eigenaren is er een jaar later nog meer ellende als duidelijk wordt dat er grote geldbedragen uit de kluis verdwijnen. De verdenking valt uiteindelijk op degene die ze het meest vertrouwen, de man die de scepter zwaait in de keuken, kok L. (38).