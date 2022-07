Koopjesjagers slaan hun slag op grote rommelmarkt in de Hoeve: ‘Waardevolle oude kerstballen hebben nog een glazen ophangoog’.

Provincie wil 150.000 euro terug, eind van De Kappen lijkt nabij: ‘Raad frustreert theater en biblio­theek in Haaksber­gen’

HAAKSBERGEN – Het was dé duw in de rug die in 2019 leidde tot de oprichting van coöperatie De Kappen: een subsidie van 150.000 euro van de provincie Overijssel. Maar omdat de gemeente niet ook met geld komt, vordert de provincie die subsidie terug: „Omdat het voortbestaan van De Kappen in gevaar is.”

