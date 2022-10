Krachten van buiten maken Sint Isidorushoeve sterk: ‘Dit dorp is niet ontstaan maar uitgevonden’

Gelegen­heids­koor Do you remember in Haaksber­gen moet van mannen zangers maken: ‘Dit bevalt me goed, ik overweeg te blijven zingen’

HAAKSBERGEN - Het is een tijdelijk mannenkoor, Do you remember. Elke maandagavond repeteren de heren in het theater De Kappen. Ze oefenen voor een optreden eind november. En dat bevalt. Het kan maar zo zijn dat de mannen blijven zingen, ook als Do you remember is opgeheven.

