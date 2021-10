Kuijpers speelt na uitstapje weer ‘om de hoek’ bij Markelo: ‘Lekker voetballen en daarna een biertje drinken’

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, zo luidt de uitspraak. In het geval van Markelo en Buurse bleken de resultaten uit het verleden echter een uitstekende voorbode te zijn voor het duel van zondag. ‘Tegen Buurse wordt historisch gezien veel gescoord door de zwartwitten’, zo stond in het programmaboekje van Markelo te lezen. Die tekst kan ook bij de volgende ontmoeting tussen beide clubs weer in het programmaboekje vermeld worden. Want veel scoren is precies wat de Markeloërs ook in de meest recente ontmoeting tegen Buurse deden. Aan de Endemansdijk eindigde het duel in een 5-0 zege voor de thuisploeg.