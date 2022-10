Kunstkring Haaksbergen zet talent uit Twente op de agenda in nieuw seizoen

Jan Eijsink gaat met De Kappen voor de kracht van de kruisbe­stui­ving ‘Samen kunnen we veel’

HAAKSBERGEN - Noem iets cultureels in de regio en hij was er bij betrokken. Straattheaterfestival Kunsten op Straat, theater De Reggehof in Goor, de Zomerfeesten in Hengevelde. Hij was zelfs een jaar of vijftien ‘minister’. En wel die van Feestkundige Zaken. Hij is zelfs geridderd. Nu blaast Jan Eijsink nieuw leven in De Kappen. „Maar dat kan ik niet alleen.”

7 oktober