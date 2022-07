Lege schappen in supermarkten; blokkade Plus in Haaksbergen duurt voort

HAAKSBERGEN - De blokkade in Haaksbergen van het Plus distributiecentrum duurt nog voort. Ook andere centra van supermarktketens in het land zitten nog op slot. Dat is intussen merkbaar in de winkels. Schappen worden steeds leger, of zijn al leeg.