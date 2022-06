Lintje voor Haaksbergenaar Willem Jan Westerholt

Westerholt zet zich al jaren in voor het IVN Haaksbergen. Hij zat in het bestuur, hielp tentoonstellingen opbouwen, was coördinator van de werkgroep weidevogels en lid van de uilenwerkgroep. Ook onderhoudt hij goede contacten met de landbouwers in de omgeving. Buiten het IVN is hij onder meer lid van Het Gilde en betrokken bij D66.