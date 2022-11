LIVE | Rechtszaak klaphamerdrama Haaksbergen, Justitie: ‘Hamer zag er krakkemikkig uit’

Video Dit is Bram (12), veel meer dan alleen de jongen van het klaphamer­dra­ma in Haaksber­gen

HAAKSBERGEN - Op de laatste portretfoto die zijn moeder van hem maakte kijkt Bram Freriks uit Haaksbergen glimlachend in de lens. Zijn linkeroor en neus rood van de kou, de armen stoer over elkaar. Klaar voor de toekomst. Een paar dagen later, op oudejaarsdag, was er plots die harde knal, die Bram in een klap alle toekomst ontnam.

9 januari