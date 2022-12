Man (58) uit Haaksbergen in voorarrest voor miljoenenfraude met coronasubsidie

De rechter-commissaris van de rechtbank bepaalde deze week dat de verdachten 14 dagen langer in voorarrest blijven De mannen en vrouw werken in de uitzendbranche en werden 25 november aangehouden in Deventer en Haaksbergen. De woningen van de verdachten en een kantoorpand in Deventer zijn doorzocht. Naar aanleiding van de doorzoeking is de verdenking tegen twee van de drie verdachten uitgebreid met arbeidsuitbuiting.

Twee miljoen euro

De Arbeidsinspectie vermoedt dat de verdachten NOW-subsidies hebben aangevraagd bij het UWV en daarbij een onjuiste voorstelling hebben gegeven van de financiële werkelijkheid. In de periode dat de regeling gold is voor ruim twee miljoen euro aan voorschotten gegeven door het UWV.

De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-regeling) was voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampten met een substantieel omzetverlies. De NOW voorziet in een vergoeding van de loonkosten.

Luxe voertuigen in beslag genomen

De woningen van de drie aangehouden verdachten in Deventer en Haaksbergen zijn doorzocht en administratie, laptops, tablets en telefoons zijn in beslag genomen. Ook het bedrijfspand in Deventer is doorzocht en ook daar zijn administratie, desktops in beslag genomen.

Daarnaast zijn vier luxe auto’s, sieraden en een kleine hoeveelheid contant geld in beslag genomen. Ook is administratief beslag gelegd op tien bankrekeningen, tien woningen en drie bedrijfspanden) en nog eens op vier luxe voertuigen.