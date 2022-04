Marco en Seb zijn vader en zoon én allebei prins. En nee, in Buurse is dat niet uniek: ‘maar wel leuk!’

Marco Winkelman zag zondag zoon Seb (11) in zijn eigen feestzaal opkomen als jeugdprins met aan zijn zijde Prinses Liz (Borgelink). „In het verleden is het vaker voorgekomen dat een prins of prinses met zoon of dochter in hetzelfde seizoen tot de hoogheden werd gekozen. Uniek is het dus niet. Maar het is wel leuk.”

Zo lang wachten...

Slotweekend

Waarmee het carnaval in Buurse er na dit weekend weer opzit en het gezelschap zich volgende week naar Haaksbergen verplaatst voor een slotweekend. „Dan eindigt het seizoen in de Zevende Hemel hebben we begrepen”, doelt Winkelman op de carnavalsparty in de Lourdeskerk. „Hopelijk kunnen we in het najaar weer normaal carnaval vieren in de periode die we gewend zijn. Als ondernemer ben je in je achterhoofd toch bezig met de vraag of we in het najaar niet weer tegen maatregelen oplopen. Laten we voorlopig maar van het positieve uitgaan. En dat er dan ook weer een mooie verlichte optocht door het dorp trekt.”